Mazara, la cooperativa “Solidarietà e Azione” dona uova pasquali ai bambini

La Cooperativa Sociale “Solidarietà ed Azione”, da sempre è impegnata nell’attivare percorsi di aiuto in favore dei bambini e delle famiglie in

contesti di marginalità socio-culturale, grazie alla generosità del Ristorante – fast food “La Manciatura”, della Cartolibreria F.lli Tudisco e alla collaborazione della Fedelambiente Protezione Civile, faranno pervenire ai bambini che frequentano il Centro polivalente “Villa Francesca” e non solo, 50 uova pasquali e un kit “Natura é Meraviglia” per la realizzazione di un’attività creativa.

In attesa della riapertura del Centro, la cooperativa vuole continuare a nutrire e sorprendere il cuore e la mente dei bambini con l’augurio di ritornare presto ai “nostri lavori” insieme.









