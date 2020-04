Mazara: “beccati” 7 furbetti nella giornata di  Pasqua. A Salemi “cin cin” in tabaccheria

Negli ultimi giorni, anche, una coppia di Campobello e due cittadini domiciliati a Mazara del Vallo sono stati denunciati dai militari dell’Arma dei Carabinieri all’autorità giudiziaria per il reato di “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale”.

L’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo si sviluppa giornalmente in maniera costante. L’imponente dispiegamento di forze messe in campo, pare però non fermare i “furbetti” che in tutti i modi cercano di inventare le scuse più disparate per giustificare le uscite da casa. Negli ultimi giorni, infatti, una coppia di Campobello e due cittadini domiciliati a Mazara del Vallo sono stati denunciati dai militari dell’Arma dei Carabinieri all’autorità giudiziaria per il reato di “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale”.

