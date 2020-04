L’Alan Kurdi è al largo di Trapani con 156 persone salvate in mare

L’Alan Kurdi è al largo di Trapani.

I 156 naufraghi a bordo della nave verranno trasferiti su un mezzo messo a disposizione dalla Grandi Navi Veloci, dove trascorreranno il periodo di quarantena obbligatoria.

Lo ha confermato nelle scorse ore il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Secondo quanto affermato dal primo cittadino del capoluogo siciliano, le 156 persone a bordo del natante rimarranno a largo del porto di Trapani.

Una soluzione obbligata per la sicurezza sia delle persone sul mezzo soccorso nel Mediterraneo sia della popolazione siciliana che, come il resto del mondo, si trova ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus.

Ieri il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato il provvedimento di quarantena in mare, che servirà come linea guida per affrontare la questione migratoria in periodo di Coronavirus.

