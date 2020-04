Erice, multati due amanti scoperti a fare sesso in pieno giorno

Scoperti in auto mentre stavano facendo sesso, nel giorno di Pasqua, nonostante i divieti di spostamento. Sono stati multati dai Carabinieri per 800 euro un uomo e una donna di Erice. I due amanti appartenevano anche a Comuni diversi, e per loro è stato un po’ imbarazzante, nonché inutile, spiegare le ragioni del loro spostamento.

I Carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al controllo delle rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 2 persone, in ottemperanza alle disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020.

I sanzionati,un uomo ed una donna, in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, poiché appartenenti a comuni diversi distanti della provincia ed a nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari operanti mentre erano appartati all’interno di una automobile per consumare una rapporto sessuale in pieno …









