Erice, messa in sicurezza nella notte la zona del crollo

Ieri sera, in una domenica di Pasqua segnata dal Coronavirus, il silenzio assordante che ha accompagnato per tutto il giorno le strade urbane del territorio è stato spezzato da un boato improvviso quanto inaspettato. In via Frosinone, traversa di Via Madonna di Fatima nel Comune di Erice, è dunque scattato l’allarme quando erano da poco passate le 22. Tutto è partito da un messaggio su Facebook che, ad onor di cronaca, lasciava presagire una serata drammatica: “Crollo palazzina via Frosinone”, il testo che ha allarmato anche la nostra redazione che si è precipitata sul luogo. In realtà, fortunatamente, non si trattava di una palazzo ma del tetto di un garage. Esclusa immediatamente anche la pista dell’esplosione causata da una fuga di gas.

Il tetto dell’immobile è caduto in pochi secondi causando danni solamente ad una sfortunata autovettura che si trovava parcheggiata proprio …









