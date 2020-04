Erice, crolla il club della Juventus a Casa Santa. Due auto sotto le macerie

Un boato, nella notte, ha gettato nella paura gli abitanti della via Frosinone, nel territorio di Erice Casa Santa.

Intorno alle 23, un fatiscente magazzino, al piano terra, adibito a club della Juventus, è crollato. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze del 118. Si temeva che tra le macerie ci potevano essere persone.

Per fortuna nell’immobile non c’era nessuno. Lo hanno accertato i pompieri che con le torce sono entrati dentro, mentre gli agenti di polizia raccoglievano le testimonianze dei residenti che si sono riversati per la strada.

In molti hanno raccontato di aver udito un boato. Poi il crollo. La carenza strutturale avrebbe provocato il cedimento del magazzino. Le macerie hanno danneggiato un’auto. Un’ altra vettura, invece, è rimasta sepolta dalla polvere. Le ambulanze del 118 sono andate via. I vigili del fuoco, invece, hanno rimosso le parti del magazzino rimaste pericolanti. Una Pasqua …









