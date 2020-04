Coronavirus, In Sicilia violano le restrizioni per il funerale del fratello del boss

“Nessun corteo funebre”. Vietati dai Dpcm e dalle ordinanze. Ma non se il defunto è il fratello dello storico boss di Messina Luigi Sparacio. Così, come denunciato dalla Gazzetta del Sud, sabato pomeriggio, tra le 15 e le 16, decine di persone hanno accompagnato il feretro nell’ultimo viaggio terreno dalla chiesa in cui sono stati celebrati i funerali al Gran camposanto di via Catania.

Numerosi i giovani in sella a ciclomotori e tante autovetture in marcia.

E proprio lo stesso giorno che il sindaco di Messina, con vanto, mostra in diretta tv i suoi droni “che controlleranno metro per metro la citta” per impedire gli assembramenti, il silenzio di De Luca su quanto accaduto due giorni fa è davvero imbarazzante.

