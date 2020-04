Coronavirus, il dossier con le tappe di quando e perché è arrivato il contagio in Sicilia

Un dossier di 24 pagine che ha approfondito le relazioni delle Asp alla base dello studio dell’Osservatorio epidemiologico della Regione riguardo all’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Sicilia.

I primi casi a Palermo il 25 febbraio, con la comitiva di 28 bergamaschi in vacanza. Ci sono tre positivi che sono stati ricoverati, ma non sono loro che hanno diffuso il virus. Secondo lo studio, la possibile diffusione forse è stata possibile con il contagio di un medico catanese in servizio ad Enna che è entrato in contatto, anche se non direttamente, con i turisti provenienti dal Nord. Il periodo cruciale ritenuto clou per l’inizio della diffusione del virus in Sicilia va dal 27 febbraio al 7 marzo.

I primi 4 focolai siciliani sorti quasi in contemporanea. Quello nel Catanese è il primo caso di coronavirus e riguarda una professionista catanese rientrata da Milano e già guarita. Gli …









