Coronavirus, c’è il primo caso a Carini

C’è il il primo caso di Coronavirus a Carini, alle porte di Palermo.

Ad annunciarlo è stato il sindaco della città alle porte di Palermo, Giovì Monteleone. “In queste ore – ha detto – il dirigente responsabile dell’Asp di Carini ci ha comunicato il primo caso di positività nel nostro territorio comunale”.

Si tratta di un carinese ritornato dall’estero lo scorso mese di marzo e che aveva effettuato le “normali” comunicazioni, come da ordinanze vigenti, dichiarando di essersi messo in quarantena. “Ho preso contatti con il nostro concittadino riscontrato positivo all’esito del tampone che è stato praticato dall’Asp al termine della quarantena – dice Monteleone – e mi ha riferito che le sue condizioni di salute sono buone. L’ho avvertito, pertanto, di continuare a rimanere a casa isolato e di invitare in via precauzionale all’autoisolamento tutti i …









