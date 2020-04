Coronavirus, calo consistente di ricoveri. 431 morti, numero più basso dal 19 marzo

Ieri in Italia si è registrato il minor numero di ricoveri per il nono giorno consecutivo da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, e si sono registrati 431 decessi, il numero più basso dal 19 marzo. Dati che confermano come le misure restrittive stiano funzionando e che bisogna continuare per arrivare al più presto al tanto auspicato contagio zero.

I Dati della Protezione Civile – Sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l’incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel punto quotidiano. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri – e 71.063 sono quelli in …









Leggi la notizia completa