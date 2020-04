Controlli di Pasqua. Non rispettano i divieti, denunciate 7 persone tra Mazara e Salemi

L’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo si sviluppa giornalmente in maniera costante.

L’imponente dispiegamento di forze messe in campo, pare però non fermare i “furbetti” che in tutti i modi cercano di inventare le scuse più disparate per giustificare le uscite da casa. Negli ultimi giorni, infatti, una coppia di Campobello e due cittadini domiciliati a Mazara del Vallo sono stati denunciati dai militari dell’Arma dei Carabinieri all’autorità giudiziaria per il reato di “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale”.

Nella circostanza, dalle numerose verifiche sulle autocertificazioni presentate durante i controlli su strada, è emerso come – in talune circostanze – quanto dichiarato al momento del controllo non corrispondesse al vero. In un caso, ad esempio, alcuni hanno esibito ai militari dell’Arma un autocertificazione …









