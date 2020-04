Birgi, Salvatore Ombra: “Un bene lo slittamento delle rotte onerate”

Non ancora ufficialmente confermata, la notizia del rinvio al prossimo anno delle tratte sociali trova comunque il benestare della dirigenza dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. «Lo slittamento è stato da noi auspicato, – commenta Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dello scalo -. perché crediamo nello sviluppo del territorio trapanese e non volevamo che questo bando, dopo gli enormi sforzi fatti, corresse il rischio di veder deserta la gara per l’affidamento dei collegamenti in Continuità Territoriale, visto che le compagnie aeree adesso sono più concentrate a salvarsi che a partecipare a gare».

Corretta secondo la dirigenza di Airgest, quindi la richiesta della Regione siciliana ad Enac di slittamento della scadenza del bando attuale. «Il trasporto aereo, – prosegue Salvatore Ombra – sta subendo e subirà una profonda trasformazione. Non sappiamo ancora quante compagnie riprenderanno a …









