Alcamo, i carabinieri donano colombe pasquali ad una casa di riposo e ad una comunità

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno effettuato, nella giornata di sabato, una consegna speciale di colombe pasquali presso la comunità alloggio per minori la Coperta di Linus di via Barone di san Giuseppe e presso la comunità alloggio Sacchini/Agape di via Ninni

Cassarà.

Grazie soprattutto alla collaborazione del personale del Conad, sito sulla SS 113, che ha fornito le 36 Colombe Pasquali, è stato possibile, sabato effettuare la consegna, presso le due comunità insistenti sul territorio alcamese, dimostrando la vicinanza in questo momento difficile, nella speranza di aver contribuito a rendere migliore la Santa Pasqua.









