UCIIM: “Uniti per rinascere” – Supporto per studenti, docenti, genitori, dirigenti

Un sostegno psico – pedagogico e metodologico – didattico.

E’ il servizio offerto dalla commissione “Uniti per Rinascere” istituita dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana insegnanti dirigenti educatori formatori) per supportare concretamente la solida comunità scolastica, dal nord al sud Italia, durante tutto il periodo di emergenza Covid.Un lavoro che passa attraverso l’impegno e la professionalità di figure accreditate, in grado di fornire il lodevole servizio con le adeguate abilità professionali e tecniche. La Commissione, composta da professionisti e specialisti dei vari settori della pedagogia, della metodologia, della didattica, della medicina, della psicologia, propone un calendario di disponibilità, per l’intera settimana, a docenti, alunni, genitori e dirigenti, in onore di quel dialogo e di quel confronto in grado, ogni volta, di risolvere difficoltà e problemi.Gli eventi del momento che sgretolano sotto gli occhi di tutti certezze …









