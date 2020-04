Strage di squali nel mediteranneo. La denuncia dell’associazione ambientalista Houtiyat

L’emergenza coronavirus non ferma la caccia agli squali nel Mediterraneo. A denunciare l’ennesima strage di questi grandi predatori, Houtiyat, l’associazione ambientalista tunisina che si occupa di studio e ricerca legati alla fauna marina e Tuniplus, pagina web di informazione che, in queste ore, hanno pubblicato le immagini dell’ennesima strage di squali andata in scena nelle acque del Mediterraneo che bagnano Kelibia, località costiera della Tunisia a nord di Hammamet di fronte alla costa siciliana di Mazara del Vallo. Nelle immagini, decine di grossi squali, tra i quali alcuni della specie “capopiatto”, sono allieneati sul porticciolo dai pescatori.









