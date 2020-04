Sicilia, CIG: “Tanta burocrazia. Regione semplifichi procedura per imprese e lavoratori”

La Consulta regionale degli Ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia, unica categoria tecnica nell’Isola a non essere stata adeguatamente consultata nell’iter di definizione della Cassa integrazione in deroga “Covid-19”, chiede all’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, di semplificare con urgenza la procedura della piattaforma informatica “SiLav”, altrimenti martedì, quando si potrà cominciare a trasmettere le

richieste online, i problemi che emergeranno rafforzeranno la convinzione di imprese e lavoratori che la data promessa dal governo nazionale di pagamenti entro il 15 aprile non potrà essere rispettata. iò aggraverebbe l’elevata tensione sociale che, come è stato denunciato a livello nazionale nel documento degli Stati generali dei consulenti del lavoro, si è manifestata in assalti a studi dei consulenti del lavoro, anche in Sicilia, già in …









