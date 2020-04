Nuovo caso di coronavirus a Salemi. A darne notizia in un video messaggio alla cittadinanza è stato il sindaco Domenico Venuti, il quale ha precisato che si tratta di un ambito familiare già colpito nei giorni scorsi. Il primo cittadino, vista la ramificazione con la quale il virus ha colpito la piccola cittadina in provincia di Trapani, ha esortato la popolazione a rimanere in casa, specialmente in questi giorni festivi.









