Paura, questa sera, in via Frosinone nel territorio di Erice Casa Santa.

Un vecchio magazzino al piano terra è crollato e le macerie hanno travolto alcune auto in sosta. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e ambulanze del 118. Fortunatamente non si registra nessun ferito.









