Pasqua a lutto per la scomparsa di Gaspare Rizzo

Pasqua in lutto nella comunità castelvetranese per la scomparsa di una persona straordinaria, il 48enne Gaspare Rizzo. Un uomo che nella sua vita ha raggiunto traguardi importanti come quello di entrare nella prestigiosa Accademia Militare di Modena. La sua particolare determinazione lo ha portato a superare lunghe maratone ma si è dovuto fermare alla più terribile, quella contro la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa che lo aveva privato negli ultimi anni anche della possibilità di deambulare in maniera autonoma.

Alla vigilia di questa insolita Pasqua il suo corpo ormai debole non ha resistito all’ennesima complicazione e la sua anima è volata in cielo poco dopo il ricovero in una struttura di Padova dove viveva con la moglie. Prima del decesso, è stato anche effettuato il tampone per il Covid-19 ma l’esito è stato negativo. Questo ha escluso che le complicazioni fossero legate …









