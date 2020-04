Musumeci ha trovato una nave per mettere in quarantena i migranti che arrivano in Sicilia, e adesso vuole che il governo concluda il contratto d’affitto. Si tratta di una vicenda che va avanti da un po’ di giorni: molti migranti stanno arrivando in Sicilia, la popolazione ha paura di possibili contagi da coronavirus, i Sindaci di alcuni comuni più esposti hanno scritto a Musumeci, e questa è la soluzione. In realtà, va detto, non c’è bisogno per forza di fare la quarantena in una nave. A Trapani, ad esempio, i migranti fanno la quarantena all’ex Cie di Milo.

“Una nave per la quarantena degli immigrati, capace di ospitare fino a 488 persone. L’abbiamo trovata: è la Motonave Azzurra della compagnia Gnv, dotata di protocollo sanitario per l’assistenza a bordo di casi di Covid-19 positivi, idonea quindi a garantire le condizioni sanitarie necessarie …









