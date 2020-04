Misure Economiche COVID-19, “un fondo straordinario per giornali, radio e tv siciliani”

«È fondamentale che la Regione Siciliana pensi a un aiuto concreto ai giornali e alle emittenti radiotelevisive commerciali locali. Nel corso dei lavori d’aula- annuncia l’on. Gaetano Galvagno (FDI) – ho presentato un Ordine del Giorno per includere nella finanziaria un fondo straordinario destinato alle testate giornalistiche e alle emittenti radiotelevisive commerciali siciliane, queste ultime presenti nelle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del DPR n.149/2017».

«Il provvedimento – spiega il parlamentare regionale – è finalizzato anzitutto alla tutela della classe giornalistica che con grande senso di responsabilità, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, riesce a garantire i suoi servizi fondamentali ai cittadini in termini di diritto all’informazione, prevenzione, conoscenza e lotta alla diffusione di pericolose fake news».

«La crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria ha paralizzato il settore produttivo mettendo in ginocchio …









