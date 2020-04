Mazara, pesca, si è spento Matteo Giacalone “tedescu”, il pioniere del commercio internazionale del pesce

Sarà un Pasqua molto triste per la marineria mazarese e non solo per grave crisi acuita dall’emergenza coronavirus ma anche per la scomparsa di Matteo Giacalone, personaggio che ha contribuito a determinare la grandezza della pesca di Mazara del Vallo.

Venerdì sera infatti si è spento, all’età di 81 anni. Matteo Giacalone era conosciuto in Città come Matte’ “u’ tedescu”, una ‘ngiuria (come tantissime altre affibbiate negli ambienti della “marina” per distinguere le famiglie che portavano cognomi molto diffusi in Città: Asaro, Giacalone, Gancitano etc.) per via dei suoi tratti somatici, molti simili ai teutonici, e per la sua rigorosità.

Matteo Giacalone, facente parte di una famiglia già da generazioni impegnata nella pesca, era partito dal nulla, a metà dagli anni ’60, da semplice “rigattiere” di pesce, insieme al fratello …









