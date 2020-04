Mattarella: “Pasqua in solitudine anche per me” (Video)

Nel suo messaggio di auguri agli italiani, il capo dello Stato ricorda le vittime del coronavirus. E invita i cittadini a rispettare le restrizioni

“So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”. Lo sottolinea il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio per augurare una serena Pasqua ai cittadini del nostro Paese.

A questo proposito il capo dello Stato invita gli italiani a evitare il contagio del Covid-19 e invece “accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi”.

Una Pasqua particolare – Mattarella ricorda che quest’anno sarà una Pasqua particolare, vissuta in modo molto diverso rispetto al consueto. Il presidente della Repubblica precisa che si tratta della ricorrenza di maggior importanza per i cristiani e una festa ricca di significati per tutti. E in questo …









Leggi la notizia completa