Mascherine, attrezzature mediche, cibo. E’ gara di solidarietà in provincia di Trapani

Sono molti gli enti, le associazioni, i comuni, le persone che in questo periodo stanno effettuando delle donazioni agli ospedali, alle strutture sanitarie, alla Protezione Civile, e alle famiglie bisognose.

Dai dispositivi di protezione individuale per medici e operatori sanitari, alle attrezzature mediche, che servono per la lotta sul fronte contro il Coronavirus, in provincia di Trapani. Ma sono anche tanti i beni di prima necessità che le associazioni e gli enti stanno raccogliendo e destinando alle famiglie in gravi difficoltà economiche causate dalle misure contro il Coronavirus.

Ecco alcune delle ultime donazioni in provincia di Trapani.

MASCHERINE PER I VIGILI URBANI DI MARSALANuova donazione di mascherine alla Polizia Municipale di Marsala. A recapitarle al Comando – in più occasioni nel corso di questa emergenza – è stato Emanuele Martinez , titolare assieme al fratello Ernesto della “Zenitram Sails” che produce vele. È la stessa Azienda …









