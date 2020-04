Lentini, interrotta una grigliata in strada: otto persone sanzionate

Avevano organizzato una grande mangiata, ma è stata interrotta dall’intervento dei poliziotti. E’ accaduto ieri sera verso le 22 a Lentini (Sr). Gli agenti del Commissariato sono intervenuti in via Giusti dove alcune persone avevano organizzato una grigliata al centro della via con la partecipazione di persone del vicinato.

Già era stata imbandita una tavolata di circa 10 metri con bottiglie di vino e di birra e sopra i due barbecue accesi stavano già cuocendo alcune fettine di carne.Il tempestivo intervento degli uomini del Commissariato ha interrotto immediatamente l’assembramento, sanzionando otto persone per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario.La Questura di Siracusa, come già fatto nei giorni scorsi, ricorda a tutti che è vietato uscire dalle proprie abitazioni, tranne che per i comprovati motivi previsti dalle norme a tutela del contenimento sanitario, e che nella giornata di oggi e di domani …









Leggi la notizia completa