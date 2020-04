La storia di Luca: sopravvissuto ad un gravissimo incidente ed al coronavirus

E’ una storia ideale per il giorno di Pasqua, di questa strana Pasqua, la storia di Luca, un giovane di Bologna, che si chiama come il paziente “zero” del coronavirus in Italia, ha la sua stessa età, 38 anni, e lo stesso giorno in cui a fine Febbraio scoppiava l’epidemia in Italia ha avuto un terribile incidente stradale, e si è preso anche il coronavirus.

La storia è raccontata oggi su Repubblica dal suocero, in una lettera pubblicata nella rubrica di Concita De Gregorio.

Ecco la lettera:

“Il 21 febbraio un giovanottone di 38 anni, di nome Luca, è stato ricoverato in ospedale a Codogno, paziente zero, primo contagiato italiano di Covid 19. Quello stesso giorno, intorno alle 21, un altro Luca, mio genero, anche lui 38 anni (quando si dice il caso) è investito da un’auto, nel centro di Bologna, mentre, in motorino, va al ristorante che gestisce con altri soci. Impatto durissimo, …









