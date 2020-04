La ribellione della natura. Gli esorbitanti squilibri dell’ecosistema

Finalmente la natura si è svegliata dal torpore ed è insorta! Non ce lo saremmo mai aspettati che la bontà della creazione avesse uno scatto di orgoglio e con una spada fiammeggiante si fosse messa all’ingresso del giardino dell’Eden per difenderlo da qualunque attacco esterno. Si è avverato (non è la prima volta!), in forma compatta e globale, quello che il mio professore di Filosofia diceva oltre cinquant’anni orsono: “Tutte le volte che la natura viene violentata, si ribella” (P. Faustino Vincenzo Rizzo, 1914-1983). E Ippocrate già (460-377 a.C.) scriveva: “Le malattie ci assalgono non a caso, ma si sviluppano da piccoli, giornalieri peccati contro natura. Quando la misura è piena, ci sembra che prorompano ad un tratto.”

Possiamo affermare che la pandemia, di cui ne stiamo pagando le conseguenze con la vita, sia frutto dello squilibrio …









Leggi la notizia completa