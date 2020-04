La Pasqua surreale di Palermo. Scampagnate … sui tetti. Il video

Vietato fare scampagnate per Pasqua. E a Palermo la gente si organizza .. sui tetti delle case, come si vede in questo video, pubblicato da Fabrizio Ferrandelli.

E’ una giornata di Pasqua surreale quella vissuta in città. Poche le persone in giro anche se qualcuno è incappato nei posti di blocco.

“Fino ad ora (il bilancio è delle 12.45) circa il 10% delle persone controllate è stato sanzionato perché non in regola con le misure previste dal governo”, si legge sul sito dell’Ansa.

