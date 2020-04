La denuncia di Sea Watch: naufragio tra Malta e Tripoli

Sea Watch: “Lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un’Europa che parla a vuoto di solidarietà”

Numerose persone sarebbero morte in mare in seguito al naufragio di un barcone tra Malta e Tripoli. Lo denuncia in un tweet Sea Watch, spiegando che “250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni”, che avevano a bordo un numero variabile tra 47 e 85 persone, e che una di queste imbarcazioni si è capovolta e le persone sono naufragate. “Lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un’Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono”: questo il commento di Sea Watch.

Ultimato sbarco a Pozzallo, sono 101 – E’ terminato nel porto di Pozzallo lo sbarco dei migranti arrivati a bordo di un gommone; sono 101, tutti maschi, tra i quali molti minori. Stanno tutti bene e …









Leggi la notizia completa