Gli auguri di Pasqua alla città di Don Giuseppe Undari: “Gli angeli non stanno in cielo, stanno sulla terra e ci consegnano questo annuncio di gioia da condividere”

Nella tradizionale rappresentazione dell’aurora, l’incontro del Risorto con sua Madre è mediato da un angelo il quale senza sosta, in un andirivieni baldanzoso, per tre volte cerca di consegnare all’Addolorata un annuncio sconvolgente. La Madre indossa la veste del lutto per il figlio unico che è stato ucciso e strappato al suo affetto.

Come non pensare al dolore delle madri ma anche dei padri che portano inciso nella loro carne lo strazio per la morte di un figlio o di una figlia. La luce sfolgorante del Risorto non abbaglia i nostri occhi cosi da impedirci di guardare al dramma dell’uomo, proprio il contrario.

Quando siamo nelle nostre case/ con la mente confusa, / oppressi dall’inerzia,/ sbreccia una folgore i muri/ e vediamo il mondo (B. Rebellato). Questa folgore che sbreccia i muri ci restituisce la possibilità di sentirci liberi, …









