Erice, crolla il tetto di un garage: nessun ferito

Il tetto di un garage in via Frosinone, a Casa Santa Erice, è crollato. Sarebbe un cedimento strutturale la causa di quanto accaduto in serata, attorno alle 22.30. Secondo le prime informazioni raccolte, all’interno dello stabile non vi era nessunno. Danneggiata gravemente un’Audi parcheggiata: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco stanno facendo i rilevamenti del caso. Spavento tra i residenti della zona, area delimitata: indagini in corso. Sul posto anche una pattuglia della Polizia e l’assessore alla Polizia Municipale di Erice, Peppe Spagnolo.









Leggi la notizia completa