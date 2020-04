Emergenza Covid-19, Rotary Club Mazara avvia una raccolta fondi per i più bisognosi

Il Rotary Club Mazara del Vallo, in un momento così difficile per il territorio a causa dell’emergenza Covid-19, ha effettuato una raccolta fondi fra i propri soci. I Soci del Club -riuniti in webconference- hanno deciso di destinare una parte della raccolta fondi all’aiuto e sostegno di un centinaio di famiglie che versano in gravi difficoltà non potendo usufruire dei contributi statali. A tal fine, grazie ad una convenzione con un grande supermercato locale, saranno attivate delle card spesa da consegnare ai destinatari tramite referenti locali impegnati nel sociale.

Il Rotary Club Mazara interverrà successivamente con altre iniziative valutando le maggiori necessità emergenti sia a livello sociale che sanitario.

“Riteniamo che ciò sia doveroso da parte nostra –ha dichiarato Domenico Di Maria, presidente del Rotary Club Mazara – per manifestare concretamente la nostra solidarietà a quanti stanno vivendo delle serie …









