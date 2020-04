Corovairus, Unicef Trapani e Arciragazzi hanno pensato anche ai bambini

Il 10 Aprile 2020 grazie ad una preziosa collaborazione tra Unicef Onlus comitato provincia di Trapani e l’associazione “Al Plurale circolo Arciragazzi”, è stato distribuito a Trapani, insieme alla “spesa”‘ un gioco e coniglietto pasquale) ai bambini che vivono in famiglia dove il Covid 19 fa mancare tutto

Da sempre impegnate per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le due organizzazioni hanno voluto in questo portare un sorriso a bambini e bambine che hanno visto stravolta la loro quotidianità in un tempo scandito dal’ insidioso Coranovirus.

L’ Unicef Onlus comitato provincia di Trapani e l’associazione Al Plurale circolo Arciragazzi, continueranno nel loro impegno con iniziative utili a garantire e sostenere soggetti socialmente più vulnerabili, famiglie con problemi economici, minori, in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli enti del terzo settore.











Leggi la notizia completa