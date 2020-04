Coronavirus, sequestrate in una ferramenta 168 visiere di protezione non a norma

GUARDIA DI FINANZA PARTINICO: SEQUESTRATI CENTINAIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NON A NORMA E OLTRE 225 KG DI ARTICOLI PIROTECNICI DETENUTI ILLEGALMENTE.

Continuano in Sicilia i sequestri da parte delle forze dell’ordine di materiale protettivo non a norma per evitare il contagio da coronavirus. In una ferramenta di Partinico, i finanzierihanno sequestrato oltre a 53 mila articoli pirotecnici, anche 168 visiere protettive, fatte artigianalmente modificando quelle da giardinaggio e applicando una pellicola in policristal e anche in questo caso recanti un marchio CE contraffatto e riferito a tutt’altro prodotto. Inoltre sono stati sequestrati 150 capi d’abbigliamento professionale con il marchio Ce contraffato e come dicevamo 225 kg di giochi d’artificio scaduti e senza autorizzazione alla vendita. Il titolare del negozio, N.G. classe ’62 è stato denunciato alla Procura e gli è stata elevata una sanzione amministrativa. Qui i dettagli nel comunicato delle Fiamme Gialle:

I Finanzieri della Compagnia di …









Leggi la notizia completa