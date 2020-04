Coronavirus, più di centomila positivi. Mattarella: “Contagiamoci di solidarietà tra noi”

“Evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi”, così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha chiuso il suo discorso di auguri agli Italiani, invitandoli a restare a casa anche se una Pasqua diversa, triste e in solitudine.

Presidente Mattarella – “La Pasqua è la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest’anno – ha detto Mattarella – la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano; e che si adoperano per la …









