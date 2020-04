Coronavirus: Musumeci, in Sicilia la ‘linea dura’ ha pagato – Sicilia – Agenzia ANSA

Coronavirus: Musumeci, in Sicilia la ‘linea dura’ ha pagato – Sicilia Agenzia ANSACoronavirus, Musumeci: «Sicilia, ecco il piano per la fase 2» La SiciliaSicilia, gli auguri di Pasqua del Presidente Musumeci: “Vinceremo questa sfida, siamo un popolo forte” Stretto webSicilia, gli auguri del Presidente Musumeci: “I siciliani sono un grande popolo, resistiamo” – VIDEO NewSiciliaSabato in Sicilia supermercati aperti fino alle 23, arriva la circolare per agevolare le famiglie Giornale di SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa