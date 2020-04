Coronavirus, la solidarietà degli ex precari del Comune di Valderice

Il brutto periodo che stiamo vivendo non è dei migliori nè a livello sociale nè a livello storico. Questa pandemia sta inginocchiando l’Italia e soprattutto la sua economia.

Oggi molte famiglie riversano in difficoltà economiche, molti non hanno la possibilità di poter fare la spesa. Noi oggi, ex precari (magliette azzurre) di Valderice, che per anni abbiamo vissuto il dramma della precarietà, la paura di non poter sfamare i nostri figli, di non riuscire a quadrare i conti e ad arrivare a fine mese, ci troviamo ad essere la parte di società fortunata…

Non possiamo e non vogliamo dimenticare il nostro vissuto precario, la nostra odissea trentennale. Non riusciamo a scrollare di dosso quelle sensazioni angustianti. Non possiamo ignorare quanto avviene attorno a noi.

Non vogliamo girare lo sguardo altrove. Oggi il nostro stipendio è sicuro, nessuno ce lo tocca. Oggi, le magliette …









