Coronavirus, in provincia di Trapani c’è il primo caso a Buseto Palizzolo

Anche Buseto Palizzolo, piccolo Comune della provincia di Trapani, ha il suo caso di coronavirus. Lo fa sapere il Sindaco, Roberto Maiorana: ” A Buseto abbiamo avuto il riscontro di un tampone con esito positivo al COVID19. Si tratta di un soggetto che sta bene, che gode di buona salute, asintomatico, proveniente da una struttura sanitaria dove prima di essere dimesso era stato sottoposto a un tampone, risultato negativo. Da questa struttura è arrivato in sicurezza, si è posto in quarantena precauzionale, mantenuto scrupolosamente l’isolamento anche dai familiari e allo scadere del periodo previsto è stato sottoposto a un secondo tampone, questa volta purtroppo risultato positivo”.

“L’ASP si è già attivata, come tutto l’apparato di monitoraggio – aggiunge il Sindaco – .A questa persona, che conosco personalmente e che stimo, auguro di trascorrere serenamente questo periodo, pur se privato dal contatto …









