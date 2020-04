Coronavirus, il Milan Club di Marsala dona il proprio fondo sociale in beneficenza

Il Milan club “Paolo Maldini” di Marsala ha voluto mostrare la sua solidarietà in questo periodo di forte emergenza.

I membri del consiglio hanno deciso di donare delle somme, grazie al fondo costituito da tutti i soci durante l’anno, in favore del Movimento per la Vita, della famiglia Dispensa colpita dal lutto della perdita del piccolo Kevin e dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Nelle ultime settimane sono stati tenti i gesti di solidarietà che hanno voluto manifestare sia le associazioni che singoli cittadini.









