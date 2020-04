Coronavirus, altra vittima di Alcamo

Altra vittima di Alcamo per il coronavirus. E anche questa volta si tratta di un uomo che viveva fuori, come vale per la maggior parte delle vittime trapanesi di questa epidemia.

E’ morto Pino Vaccaro, aveva 84 anni. Viveva in Svizzera a Basilea. Ad Alcamo i Vaccaro sono abbastanza noti, perchè due fratelli di Pino, Enzo e Giovanni, hanno giocato a calcio a buoni livelli.

Per Vaccaro dalla diagnosi al decesso, purtroppo, sono passati solo quattro giorni.

Con lui salgono a quattro gli alcamesi vittime del coronavirus. Due emigrati, e due anziani deceduti negli ospedali di Alcamo e Palermo.









