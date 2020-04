Coronavirus, 115 positivi in provincia. Crescono ancora Trapani, Valderice e Paceco

Ecco la situazione nei vari comuni della provincia aggiornata ad oggi 12 aprile 2020. Positive 115 persone, così distribuite: Salemi 24, Alcamo 22, Trapani 16, Valderice 14, Marsala 9, Castelvetrano 8, Erice 5, Campobello di Mazara 5, Mazara 4, Castellammare del Golfo 3, Paceco 3, Gibellina 1, Buseto Palizzolo 1. Decedute 4 persone, guariti dieci pazienti.

I ricoverati sono 14, di cui 8 a Trapani (Covid 8) e 6 a Marsala (Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 1/ Covid 3). Sono stati eseguiti 2438 tamponi.

La differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione Siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.









