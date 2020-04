Contagi, controlli, soldi. La Pasqua in quarantena in Sicilia e in provincia di Trapani

Tutti a casa. Città e aree di villeggiatura blindate. La Sicilia oggi vive la Pasqua più triste. Quella della quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Tutto chiuso, anche i supermercati, saranno aperti, oggi, soltanto le farmacie, e la mattina solo le edicole. Per il resto sia oggi che domani nessuna attività commerciale sarà aperta ed è vietata anche la consegna di cibi a domicilio. Non sarà possibile spostarsi. Sono previsti oggi e domani controlli a tappeto in tutte le città e nelle zone di villeggiatura. In molte zone della Sicilia verranno messi in campo anche i droni e voleranno sulle nostre teste gli elicotteri per beccare eventuali assembramenti. Si tengono d’occhio le case di villeggiatura, per evitare che le persone di diversi nuclei familiari possano riunirsi per le tradizionali grigliate. Quest’anno è assolutamente vietato.

Nel frattempo i dati sul Coronavirus …









