115 positivi al Covid in provincia di Trapani. Aumentano i casi nel capoluogo

Salgono a 115 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 10 le persone guarite, 14 i ricoverati.

E’ sempre Salemi la città con più contagiati. Ma nelle ultime ore Alcamo e Trapani hanno visto aumentare i propri positivi al Covid.

Questa la situazione nelle città: Alcamo 22; CastelVetrano 8; Erice 5; Valderice 14; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 3; Salemi 24; Trapani 16; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1

Sono 14 i rivoverati di cui 8 al reparto Covid dell’ospedale di Trapani.

Gli altri sei si trovano a Marsala, 2 in terapia intensiva, una in sub intensiva, 3 in Covid. Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute ieri, 11 aprile.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 41 tamponi, che fanno arrivare il totale a 2.438. Restano 4 i decessi. Mentre i guariti sono 10. 7 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 1 dimesso ieri, proveniente da Salemi di 53 anni; 2 dimessi da S.Antonio Abate (Tp) di cui 1 ieri, …









