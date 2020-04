Violenza sulle donne, Bonafede: “Con il coronavirus meno denunce, ma c’è l’app you call”

Annamaria Bonafede, associazione Metamorfosi Onlus, la situazione della quarantena ha acuito ancora di più il dramma delle donne vittime di violenza. Che numeri ci sono?

C’è un calo di denunce, le donne che si trovano a casa con il loro maltrattante non hanno la possibilità di chiamare le forze dell’ordine. A tal proposito evidenziamo che c’è una app che si chiama “you call” attraverso cui la donna può mandare un messaggio da quella applicazione ed essere immediatamente localizzata dalle forze dell’ordine.

I vostri numeri, Metamorfosi e Casa di Venere, sono sempre attivi e vi possono contattare in qualunque momento?

Si, abbiamo sospeso i colloqui de visu vista l’emergenza in corso. Per il resto siamo operative h24, sottolineo pure che chiamando il numero 1522 la chiamata viene poi dirottata per le donne della zona alla Casa di Venere. …









