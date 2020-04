Trapani. Associazione dona le offerte raccolte per la processione 2020

Donazione del Gruppo Sacro La Sentenza con una spesa alimentare per le famiglie bisognose del territorio attraverso le Suore di Gesù Povero.

Com’è ben noto, a causa dell’emergenza Corona Virus quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla nostra amata Processione dei Misteri. Pertanto, la decisione unanime di tutti i consoli e dei collaboratori, è stata quella di devolvere le offerte già raccolte a supporto delle famiglie indigenti del territorio.In particolare, visto il difficoltoso momento in cui viviamo, abbiamo devoluto una spesa di beni di prima necessità che verrà suddivisa fra le famiglie più bisognose grazie alla Serve di “Gesù Povero” di Suor Maria Goretti.Con questo gesto – commenta il Capo Console Franco Gambino – tutti noi del “Gruppo Sacro La Sentenza” vogliamo confermare, in maniera tangibile, che il “Popolo dei Misteri” è …









