Stop a barbecue nelle aree attrezzate, cancelli chiusi

Niente passeggiata tra boschi e pinete e niente barbecue tra amici. Le aree attrezzature della provincia di Trapani per domani e Pasquetta, ma anche per il 25 aprile e il 1° maggio rimarranno chiuse al pubblico. Tra queste c’è anche quella prossima alla diga Trinità a Castelvetrano.

Lo ha disposto il dirigente della sezione di Trapani dell’Azienda demanio e foreste, Giuseppe Giarrizzo. «Per impedire assembramenti e afflusso di persone» c’è scritto nella direttiva di Giarruzzo che chiarisce come i cancelli, nelle aree dotate, devono rimanere chiuse. Nelle aree, invece, non chiuse, sarà il personale della Forestale e della stessa Azienda a controllare gli accessi e l’eventuale presenza di trasgressori. Il Corpo Forestale parteciperà insieme alle altre forze di polizia alle attività di controllo del territorio, anche con posti di blocco.

