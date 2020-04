Processo Visir: soddisfazione per gli avvocati delle parti civili.

Gli Avvocati Giuseppe Accardo e Francesca Tolomeo “Sentenza corretta ed equilibrata”

Pesantissime le condanne emesse il 9 aprile dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale presieduto dal Dott. Saladino, nel processo conosciuto ai molti come il Processo “Visir”.

Tale procedimento doveva fare luce oltre che sulla cosca di Marsala anche sul tentativo di estorsione ai danni della Billeci Immobiliare Srl. Di quest’ultimo reato era accusato Giacalone Michele che, per tutte le imputazioni, è stato condannato a complessivi 19 anni.

Infatti, il Giacalone era imputato perchè “…compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Billeci Salvatore (quale amministratore unico della Billeci Immobiliare Srl) ad affidare in subappalto alla Geral Immobiliare srl (riconducibile allo stesso Giacalone) una parte dei lavori di manutenzione della Piazza Guglielmo Marconi di Marsala”. Tale tentativo di estorsione sarebbe avvenuto da parte del Giacalone approffittando …









