Petrosino, fiori freschi al cimitero comunale donati dalla cooperativa “Il Contadino”

A Petrosino su iniziativa dell’amministrazione comunale, grazie alla donazione della cooperativa “Il Contadino”, sono stati deposti fiori freschi in ogni tomba.

“In questo mesto Venerdì Santo – il commento del sindaco Giacalone – ho voluto portare una corona di fiori a tutti i nostri cari defunti. L’ho fatto in nome e per conto di ognuno di voi, cari cittadini di Petrosino, visto che non potete andare al cimitero perché è stato chiuso al pubblico per precise disposizioni governative!”.

“Inoltre, ho preso contatti con la cooperativa “Il Contadino” – continua – che raccoglie tutti i floricoltori che in questo momento stanno mandando i loro fiori al macero. Una situazione terribile quella che stanno attraversando, teniamolo presente. Eppure hanno avuto la grande sensibilità di donare i loro fiori che a partire da domattina con l’aiuto dei nostri dipendenti e dei …









