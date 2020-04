Palermo. Alla “Zisa” i carabinieri interrompono festa di piazza

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo, coadiuvati da personale della compagnia speciale e del XII Reggimento Sicilia, hanno identificato e sanzionato 5 soggetti per l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’emergenza sanitaria in corso.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, i militari sono intervenuti in piazza Ingastone ove si trovava un significativo assembramento di persone: sul marciapiede antistante la chiesa “Maria Santissima di Lourdes” erano state collocate due statue di santi ed una croce oltre ad un impianto audio di grossa potenza.

La cerimonia è stata immediatamente interrotta e gli accertamenti hanno consentito di accertare che gli organizzatori, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine, facevano parte di una confraternita che ha sede nella predetta parrocchia.

Inoltre, nella serata di ieri sono state elevate …









