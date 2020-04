Maxi controlli nel week-end di Pasqua.La PM di Castelvetrano ha già elevato 35 verbali e controllato oltre 1000 persone

L’amministrazione Comunale di Castelvetrano rende noto che e’ stato predisposto un fitto programma di controlli mirati nei prossimi giorni, soprattutto lungo le strade che conducono al mare o in campagna ove si trovano le seconde case.

Verranno controllate le parti più sensibili del territorio, lo spiegamento di forze dell’ordine per le festività imminenti è senza precedenti.

La Polizia Municipale ha avuto disposizione di intensificare i controlli, che verranno estesi fino alle 23,00 per mettere in campo un piano di interventi mirati e dall’effetto deterrente.

Dal 11/03/2020 al 09/04/2020 sono state controllate 1013 persone, 15 denunciate e 35 sanzionate.

La chiusura delle attività commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, eccezion fatta per farmacie ed edicole, ha la finalità di ridurre al massimo la presenza di gente in strada nei due giorni di festa.

E’ assolutamente necessario scongiurare che i risultati finora raggiunti grazie alle …









